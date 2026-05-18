Porsche празднует 50 лет Transaxle: легендарные модели снова в центре внимания

Немецкий автопроизводитель Porsche запускает серию мероприятий, приуроченных к полувековому юбилею моделей с трансмиссией Transaxle. Под руководством отдела Porsche Heritage and Museum будет организована не единая экспозиция, а несколько временных pop-up-инсталляций — как в музее Porsche, так и на других площадках за пределами Цуффенхаузена.

Речь идёт о целой линейке автомобилей, выпускавшихся с 1976 по 1995 год: 924, 928, 944 и 968. Всего было произведено почти 400 тысяч машин. Их ключевая конструктивная особенность — передний двигатель и коробка передач у задней оси, соединённые жёсткой трубой с приводным валом, что обеспечивает оптимальную развесовку и повышенную управляемость.

Первой моделью стал Porsche 924, разработанный на базе проекта EA 425. За ним последовал 928 — более комфортабельный гран-турер с двигателем V8. В 1980-х основным представителем семейства стал 944, а завершила серию модель 968 (1991–1995) с трёхлитровым четырёхцилиндровым мотором мощностью 240 лошадиных сил и крутящим моментом 305 Нм.

Первая выставка в музее Porsche продлится до 7 июня 2026 года. Затем, с 25 августа по 4 октября 2026 года, пройдут отдельные показы 944 и 968, а выставка Porsche 928 запланирована на период с 24 ноября 2026 года по 17 января 2027 года. Первый уикенд «Transaxle Meet – Spring Edition» состоится 23–24 мая 2026 года.