Ram анонсировала громкую премьеру спортивной версии пикапа 1500

Компания RAM готовит новую мощную версию своего популярного пикапа: ожидается, что легендарный двигатель HEMI V8 вернется на сцену в особо громком исполнении. Инженеры бренда работают над модификацией силового агрегата, который обещает стать одним из самых производительных в линейке. По предварительным данным, речь идет о форсированном варианте классического мотора, который получит спортивные характеристики и агрессивный выхлоп. Официальная премьера новинки может состояться в ближайшие месяцы, но точные сроки пока не раскрываются. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Инсайдеры отмечают, что будущий пикап будет отличаться не только возросшей мощностью, но и характерным звучанием выхлопной системы, что всегда было визитной карточкой HEMI в спортивных моделях. Сборка автомобиля начнется на заводе в Соединенных Штатах, производственные лини уже подготовлены для новых агрегатов. Ожидается, что пикап будет доступен с несколькими вариантами кузова и комплектации, чтобы удовлетворить запросы как поклонников громких поездок, так и тех, кто ценит практичность. Точные характеристики пока держатся в секрете, но в моторной гамме точно найдется место как мощностным версиям, так и экономичным дизелям.