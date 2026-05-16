Названы модели Audi с самой высокой и низкой удовлетворенностью владельцев

Topspeed перечислил лучшие и худшие модели Audi по версии реальных владельцев. Данные основаны на отзывах реальных владельцев автомобилей Audi, опубликованных на платформе Kelley Blue Book (KBB). Всего было проанализировано несколько сотен оценок по 5-балльной шкале для 10 современных моделей, сообщает Topspeed.

Второе место с такой же оценкой 4,9 балла занял Audi e-tron 2022 года, который ценят за «ощущение настоящего автомобиля, а не просто гаджета», хотя его главный недостаток — небольшой запас хода около 320−350 км.

Далее следует Audi A4 2024 года с оценкой 4,4 балла и 88% рекомендаций: владельцы хвалят управляемость и экономичность, но некоторые жалуются на увод с прямой на бетонных дорогах, который дилеры не могут устранить.

Столько же баллов (4,4) набрал Audi SQ5 2024 года, который называют «лучшим SUV из когда-либо купленных» за баланс производительности и комфорта, хотя у него дорогое обслуживание.

Оценку 4,3 получили две модели: Audi A6 2024 года (80% рекомендаций) хвалят за разгон и тишину, но ругают за сенсорные экраны и маленький подлокотник, а Audi Q7 2025 года (также 80%) нравится за управляемость и мощность, но вызывает нарекания дорогим обслуживанием и сбоями функций на морозе.

С оценкой 4,2 и 75% рекомендаций — Audi Q5 2024 года, который ценят за тишину и качество отделки, но называют «денежной ямой» из-за проблем с моторами и раздаточной коробкой.

Худшие результаты показали три модели. Audi Q8 2025 года с оценкой 4,0 и всего 68% рекомендаций хвалят за стиль и манёвренность, но критикуют за отказ генератора и сбои в управлении.

Audi A4 Allroad 2025 года с 4,0 балла и 70% рекомендаций нравится за стиль и комфорт на плохих дорогах, но раздражает медленной мультимедиа и грубой работой системы старт-стоп.

Аутсайдером стал Audi Q3 2025 года с 3,8 балла и 68% рекомендаций: владельцы жалуются на утечки жидкости из трансмиссии и люка, а также на отсутствие реакции от службы поддержки Audi.

Главный вывод исследования: высокие оценки удовлетворённости не означают отсутствия проблем — дороговизна обслуживания после окончания гарантии и сбои в надёжности остаются ключевыми «болевыми точками» многих моделей Audi.

