Honda тайно готовит конкурента Toyota Land Cruiser

Motor.ru

Поводом для таких предположений стала презентация стратегии компании, опубликованная после отмены планов по ряду электромобилей, сообщает The Drive.

В слайд-презентации, озаглавленной «Резюме брифинга по автомобильному бизнесу Honda 2026 года», компания подтвердила планы по внедрению новой платформы для гибридных автомобилей с двигателем V6. Самый интересный фрагмент касается будущего крупного внедорожника: Honda намерена представить «крупноразмерную модель следующего поколения», оснащённую новой V6-образной «шестёркой», а также новыми гибридными силовыми установками.

В описании модели указано, что она относится к «D-сегменту или выше». Это важно, поскольку трёхрядный Honda Pilot относится к D-сегменту (среднеразмерные внедорожники). Следовательно, Honda как минимум серьёзно рассматривает возможность выпуска модели, которая будет крупнее Pilot. По своим габаритам и позиционированию такой автомобиль сможет соперничать с Toyota Land Cruiser, отмечается в публикации.

Хотя на иллюстрации к слайду показан лишь концептуальный эскиз, автор статьи предполагает, что Honda придаст будущим внедорожникам брутальный дизайн, учитывая успех нынешнего поколения Passport и суббренда TrailSport.

