Австрийцы заинтересовались машиной российского производства

Австрийские любители бездорожья проявили большой интерес к машине российского автоконцерна. Об этом РИА Новости рассказал генеральный консул Российской Федерации в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

По его словам, во время работы одной из выставок, посвященной охоте и активному досугу, особое внимание гостей мероприятия привлекли российские автомобили «Нива» и мотоциклы.

«И у этих стендов было много посетителей: люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции», — заявил Черкашин.

Кроме того, дипломат отметил, что в Австрии в целом сохраняется высокий интерес к русской культуре, что отчетливо прослеживается на международных выставках и форумах.

Ранее стало известно, что с 11 по 17 мая 2026 года единственной категорией с положительной динамикой продаж на российском авторынке стала мототехника. За неделю россияне зарегистрировали 2383 новых байка, что означает рост на 7,4 процента к предшествующей неделе и на 17,9 процента относительно результата годичной давности.