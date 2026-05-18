Рассекречены характеристики рамного внедорожника Jetour F700

Гибрид Jetour F700 будет иметь 211-сильный ДВС, 4 электромотора и полный привод/

© За рулем

Министерство промышленности Китая рассекретило технические данные пикапа Jetour F700 в свежем каталоге новых моделей, которые вскоре появятся на местном рынке. Впрочем, всё не так очевидно, как могло бы показаться.

Машину видели в новостях уже довольно давно. F700 в статусе концепта показывали ещё в начале 2025 года, а к середине того же года его заметили в камуфляже на тестах в китайских городах. В апреле 2026-го пикап выставили на стенде марки на Пекинском автосалоне. Судя по тому, что сертификацией занялся минпром КНР, модель близка к серии и должна поступить в продажу до конца года.

Jetour F700 представляет собой часть рамного семейства Zhongheng и построен на базе внедорожника G700. От него пикап позаимствовал всю переднюю часть и заднюю оптику. При этом кузов и задние двери сделали оригинальными.

Стоит присмотреться к надписям спереди и сзади – LSER. Похоже, концерн Chery, владеющий Jetour, планирует выделить премиальную линейку рамных пикапов в отдельную марку или как минимум в отдельное семейство. Напомним: не так давно концерн возродил историческое имя Rely, под которым выпускают пикапы R08 и R08 Pro. Причём последний изначально должен был стать частью линейки Jetour под названием Reaolo. В основе обеих моделей лежит другой китайский пикап – ZX Weishi 1986 образца 2016 года.

Габариты Jetour F700: 5495 мм в длину, 2050 мм в ширину и 1985 мм в высоту. Колёсная база – 3350 мм. Снаряжённая масса варьируется от 2946 до 3009 кг. Кстати, салон пикапа полностью повторяет внедорожник Jetour G700: передняя панель с необычными воздуховодами и встроенными динамиками, длинный экран виртуальной приборной панели, управление через центральную мультимедию, а на тоннеле – шайба переключения режимов движения.

То же самое касается и оснащения. Скорее всего, пикап получит все опции G700, в том числе «танковый разворот» и – в топе – возможность преодолевать вплавь водные преграды.

В основе пикапа, судя по всему, рамная платформа GAIA. Силовая установка – подключаемый гибрид. Она состоит из 2-литрового турбомотора SQRH4J20 мощностью 211 л.с. Ему помогают четыре электромотора. Правда, суммарная отдача пока остаётся секретом. На обычном внедорожнике G700 она составляет 904 л.с., а ранее портал Autohome заявлял, что у F700 показатель вовсе достигнет 1632 л.с. Максимальная скорость точно ограничена на отметке в 180 км/ч.

Ёмкость батареи не раскрывают, зато известно, что её поставщиком станет FAW Power Battery Co., Ltd. Расход топлива в смешанном режиме составит 1,39 литра на 100 км пути.

Если Chery выделит Jetour F700 в отдельную марку LSER, это в очередной раз запутает покупателя, особенно учитывая, что рамные «Джетуры» и так фактически выведены в суббренд Zhongheng. Как бы то ни было, модель вполне может занять приличную нишу в только зарождающемся сегменте премиальных гибридных пикапов.