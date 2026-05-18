В Калифорнии продают отлично сохранившийся микроавтомобиль BMW Isetta.

Такие микроавтомобили (их называли баблкары или кабиненроллеры) были популярны в Европе после второй мировой войны (хотя существуют и поныне) – энергетический кризис и рост трафика на узких улицах подстегивал производителей искать нестандартные решения. BMW Isetta – один из самых знаковых микроавтомобилей послевоенной поры. Считается, что Isetta спасла BMW от банкротства – компания выпустила 161 728 экземпляров.

Тот, что сейчас продается, реставрировался в 1990-х, а в 2019-м был приобретен нынешним владельцем и участвовал в престижных выставках.

Длина машины составляет 2,29 м, ширина — 1,37 м. Откидывающийся вместе с рулевой колонкой «передок» дает проход в салон, а кроме того, тут есть сдвижной брезентовый верх. В движение малютку приводит одноцилиндровый 300-кубовый 12-сильный движок в паре с четырехступенчатой коробкой передач, которая передает момент на самый настоящий, просто очень миниатюрный и узкий задний мост.

Есть небольшие дефекты по покраске и электрике, но в целом машинка сохранилась очень здорово. Одометр показывает 24 мили (около 38 км), но реальный пробег – неизвестен, говорит владелец. Спидометр с обратной разверткой разлинован до 60 миль в час (100 км/ч), а реально можно разогнаться до 85 км/ч. Хотите попробовать? Торги на аукционе Bring a Trailer заканчиваются через несколько дней, цена на момент публикации заметки – 11 тысяч долларов. Совсем недорого!