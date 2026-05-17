Никакого электричества: первая Alpina от BMW получит бензиновый мотор V8

BMW рассекретила концепт Vision Alpina с бензиновым двигателем V8. Баварцы привезли на Конкурс элегантности в Вилла-д'Эсте концепт Vision BMW Alpina. Это первый проект после того, как BMW полностью выкупила марку в 2026 году. И он далеко не про электричество.

Главная новость: под капотом — бензиновый V8. Без гибридных «приставок», тяг8овых батарей и намеков на «зеленую» повестку. Точные технические данные агрегата не раскрываются, но весьма вероятно, что для новой Alpina будет предусмотрена форсированная версия 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом от M5. Звук обещают «богатый и глубокий на низах, звонкий на высоких оборотах».

Длина купе — 5200 мм: по сути, это машина класса Gran Turismo с настоящим четырехместным салоном. В дизайне читаются отсылки к прошлому легендарного тюнинг-ателье — в том числе культовому Alpina B7 Coupе на базе E24.

Разумеется, у концепта 20-спицевые колеса, которые с 1971 года стали визитной карточкой Alpina. Cпереди предусмотрены 22-дюймовые диски, сзади -- 23-дюймовые. Салон отделан кожей от поставщиков из Альпийского региона, прострочка в синих и зелёных тонах (отсылка к фирменным цветам Alpina), металлические детали.

В заднем подлокотнике спрятаны два хрустальных бокала, рядом — стеклянная бутылка для воды. В медиасистеме предусмотрен специальный интерфейс Alpina. В режиме Comfort+ преобладают спокойные тона, при переключении в Speed — синий и зелёный становятся ярче. Голографическая заставка на дисплее представляет собой вид на Альпы, который открывается из штаб-квартиры Alpina в немецком городе Бухлоэ. Известно, что первый серийный BMW Alpina выйдет в 2027 году на базе 7 Series.

