Brabus представил Bodo на 1000 л.с. и тиражом 77 машин

1000 л. с. и карбон: новый Brabus Bodo поражает мощностью
Аэродинамика машины проработана до мелочей, что позволило достичь максимальной скорости 360 км/ч.
Под капотом Bodo — 5,2-литровый V12 с двойным турбонаддувом, выдающий 1000 л. с. при 6400 об/мин и 1200 Нм крутящего момента.
Всего планируется выпустить 77 экземпляров, сборка будет вестись ограниченными партиями по 10–15 машин в год.
