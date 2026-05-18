Обновленная Honda City попала в объектив до дебюта

Обновлённая Honda City попала в объектив до дебюта.

Honda готовит к выпуску обновлённую версию своего популярного седана City для индийского рынка. Новинка, которая поступит в продажу по цене около 900 тысяч рублей, получила полностью переработанный дизайн и расширенный набор технологий. Облик автомобиля был рассекречен до официальной премьеры благодаря фотографиям прототипа без камуфляжа.

Модель City является ключевой для стратегии Honda в Индии, наряду с рынками Северной Америки и Японии. Предыдущий рестайлинг проводился в 2023 году, однако обновление 2026 года оказалось гораздо более масштабным. Это необходимо для того, чтобы седан оставался конкурентоспособным на фоне таких соперников, как Hyundai Verna, Skoda Slavia и VW Virtus.

Судя по опубликованным снимкам, основные изменения затронули переднюю часть автомобиля. Седан получил узкие светодиодные фары, которые обрамляют решётку радиатора с новым сотовым рисунком. Хромированная горизонтальная планка уступила место отделке в цвет кузова, а эмблема Honda теперь расположена выше. Передний бампер также был переработан: изменены воздухозаборники и добавлен более агрессивный сплиттер.