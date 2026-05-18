Редкий Ford Mustang Shelby GT500 выставили на продажу

В США выставлен на продажу редкий Ford Mustang Shelby GT500 2022 года выпуска с пробегом всего около 17 700 километров.

Спорткар предлагают за 104 995 долларов, что почти вдвое дороже нового Mustang GT, но для ценителей это шанс заполучить настоящий коллекционный экземпляр. Металлик Oxford White с черными глянцевыми полосами, карбоновые колеса и красные тормозные суппорты делают его визуально агрессивным, а салон с отделкой из кожи и алькантары, карбоновыми вставками и креслами Recaro подчеркивает статус. Под капотом — 5,2-литровый V8 с компрессором мощностью 760 л.с. и 847 Нм крутящего момента. Разгон до 97 км/ч занимает менее трех секунд, а четверть мили такой Ford проходит примерно за 10 секунд.

Этот Shelby — не просто очередной мощный Mustang, а последний представитель поколения S550 в версии GT500, которая стала ответом Ford на Dodge Hellcat. Автомобиль сочетает дрэг-рейсинговый потенциал с повседневной пригодностью, оставаясь комфортным для обычной езды. Вопрос оправданности цены решается не на уровне логики, а эмоций: GT500 дает вой компрессора и те показатели производительности, которые уже сегодня закрепляют его статус коллекционного экспоната.