Dongfeng E007 получил новое обновление помощи водителю

Владельцы кроссовера Dongfeng E007 получили возможность бесплатно обновить систему автоматического вождения NOA, предназначенную для городских условий. Функция уже активирована для всех автомобилей этой модели после соответствующего обновления. Данная опция позволяет автомобилю самостоятельно выполнять такие манёвры, как перестроение, объезд препятствий и следование по маршруту, что делает поездки по городу более комфортными.

Технология NOA (Navigate on Autopilot) использует комбинацию камер, радаров и карт высокой чёткости, чтобы анализировать дорожную обстановку в реальном времени. Система способна принимать решения без вмешательства водителя, хотя в сложных ситуациях может запросить контроль. Обновление распространяется «по воздуху», то есть OTA, без необходимости посещения сервисного центра. Эта функция уже стала доступна на автомобилях, которые поддерживают соответствующие аппаратные компоненты.

Благодаря городской NOA водители получают более интеллектуальную поддержку: она умеет ориентироваться на перекрёстках, проезжать круговые движения и избегать неожиданных помех. Разработчики отмечают, что система постоянно обучается и совершенствуется на основе накопленных данных. Для активации не требуется дополнительных настроек — достаточно установить последнюю версию программного обеспечения, после чего опция сразу появляется в меню. Таким образом, Dongfeng продолжает улучшать свои электромобили, добавляя им продвинутые ассистенты без увеличения стоимости.