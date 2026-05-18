Ford Mustang 2026 получил несколько вариантов решетки радиатора

Компания Ford представила обновленный Mustang 2026 модельного года, который выделяется разнообразием вариантов решетки радиатора в зависимости от комплектации и дополнительных пакетов. Отныне внешний вид передней части автомобиля напрямую связан с характером конкретной версии, что подчеркивает индивидуальность каждой модификации.

© Ford

Базовый Mustang EcoBoost оснащается черной пластиковой решеткой MIC без дополнительной платы, такой же элемент присутствует и в версии EcoBoost Premium без альтернатив. Версии GT и GT Premium выглядят более агрессивно благодаря глянцевой черной решетке, а пакет GT Performance Package за 5660 долларов добавляет верхнюю решетку Painted High Gloss Black и нижнюю MIC Carbon Black.

Пакет FX за 1690 долларов, доступный только для GT Premium, предлагает глянцевую черную решетку с вставками Dark Carbonized Gray, отсылающую к классическим моделям. Топовые версии Dark Horse оснащены уникальной решеткой с эмблемой Pony и характерными «ноздрями», без возможности выбора альтернатив.

Лимитированный пакет TLD Signature Edition за 3000 долларов добавляет глянцевую черную решетку с бронзовыми вставками, а пакет RTR включает светящиеся элементы. Стоимость Mustang 2026 начинается от 32 640 долларов за EcoBoost и достигает 106 490 долларов за Dark Horse SC.