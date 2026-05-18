Канада разрешила импорт китайских электромобилей: BYD, Geely и Chery в игре
Канада открыла свои двери для китайских электромобилей, разрешив ежегодный импорт до 49 тысяч машин по пошлине 6,1% по режиму наибольшего благоприятствования. Это решение, которое в будущем предусматривает постепенное увеличение квоты, вызвало огромный интерес у местных дилеров: уже около 400 центров обратились за сотрудничеством с китайскими брендами BYD, Geely и Chery. Некоторые дилеры посетили автосалон в Пекине, чтобы увидеть будущие модели экспорта. Об этом сообщает портал 32cars.ru.
Глава брокерской компании DSMA Фарид Ахмад отметил, что запросы поступают со всей страны. Майкл Макгилливрей из Century Auto Group, управляющий десятью дилерскими центрами, поделился впечатлениями от китайских авто: качественные материалы, эффектный дизайн и хорошие ходовые качества. Канадцы, опрошенные CNBC, считают, что китайские электромобили смогут оживить рынок и расширить выбор, особенно на фоне дорогого топлива.
Сейчас доминирующими игроками на канадском рынке являются General Motors, Ford, Toyota и Hyundai. Годовой объем рынка превышает 1,9 млн автомобилей. Однако Канадская ассоциация автопроизводителей выразила беспокойство по поводу решения допустить китайские электромобили. Ограничение в 49 тысяч единиц, по прогнозам S&P Global Mobility, может обеспечить китайским брендам 3–5% рынка, но кардинально ситуации не изменит. Для BYD, Geely и Chery это возможность освоиться в Северной Америке без прямой конкуренции с США, а для местных покупателей — надежда на заметную конкуренцию в ценах.