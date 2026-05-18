Редчайший Lamborghini Reventon Roadster заметили на дорогах Гамбурга

В Гамбурге очевидцы засняли на дороге уникальный Lamborghini Reventon Roadster — один из самых редких суперкаров в мире, выпущенный всего в 15 экземплярах с открытым верхом. Эта модель, представленная в 2007 году на Франкфуртском автосалоне, до сих пор поражает своим авиационным дизайном, разработанным Филиппо Перини. Всего было собрано 36 машин, включая 21 купе и 15 родстеров, причём один экземпляр под номером 00 остался в музее марки. На это обратило внимание издание tarantas.news.

Технически Reventon базируется на Murcielago: среднемоторная компоновка, полный привод и атмосферный V12 объёмом 6,5 литра, форсированный до 650 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Разгон до сотни занимает 3,4 секунды, предельная скорость — 330 километров в час — показатели, которые сегодня уступают более новым моделям. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая роботизированная коробка передач. Хотя современный гибридный Fenomeno выдаёт 1065 лошадиных сил, Reventon остаётся не столько техническим, сколько эмоциональным явлением.

Название модели традиционно связано с боевым быком и переводится с испанского как «взрыв». Острые грани, низкий профиль и массивные воздухозаборники делают этот суперкар одним из самых запоминающихся Lamborghini XXI века. Купе сегодня оценивается в 2–2,5 миллиона долларов, а родстер стоит ещё дороже из-за редкости, поэтому большинство экземпляров пылится в коллекциях. Замеченный в Германии автомобиль на швейцарских номерах с поднятой чёрной мягкой крышей ехал под дождём — владелец явно решил, что машина должна ездить, а не просто храниться. Такие кадры напоминают: Reventon способен приковывать взгляды даже спустя почти два десятилетия.