Владельцы Fisker Ocean начали сами восстанавливать софт, ключи и диагностику

После банкротства Fisker в 2024 году владельцы электрокроссовера Ocean столкнулись с полным отсутствием поддержки и гарантий. Примерно 11 тысяч проданных машин стоимостью от 40 до 70 тысяч долларов лишились доступа к облачным сервисам, удаленным обновлениям и штатной диагностике. Долги компании превысили миллиард долларов, а производство так и не вышло на плановые объемы — при 31 тысяче заказов собрать успели лишь чуть больше трети.

Чтобы не допустить превращения машины в «сироту» на колесах, покупатели объединились в некоммерческую ассоциацию Fisker Owners Association. Сообщество, насчитывающее уже около 4000 человек, стихийно взяло на себя функции сервисного центра и техподдержки люди делятся прошивками, нанимают инженеров для обратной разработки софта, изучают шины CAN и организуют выездную помощь. Например, в Европе появились «мобильные механики» из числа участников, а в США ассоциация даже вмешалась в судебные разбирательства по банкротству, добиваясь сохранения отзывных кампаний и поставок запчастей.

Параллельно энтузиасты развивают open-source проекты: восстанавливают API приложения, переводят данные автомобиля в сторонние системы и создают инструменты самостоятельной диагностики. Некоторые решения уже позволяют интегрировать Fisker Ocean в умный дом. Тем не менее, открытие всех систем — рискованная задача: критические функции, такие как тормозная система, подушки безопасности и управление батареей, разработаны поставщиками вроде Magna и требуют предельной аккуратности при любом вмешательстве.

Попытки лизинговой компании, к которой перешли остатки активов, договориться о поддержке владельцев провалились: «устные договоренности» так и не стали реальностью. В результате подключенные функции у частных клиентов отключили, а часть отзывных мероприятий застыла без движения. Этот случай не единичный — рядом примеров стали банкротства Nikola, Canoo и Arrival. Масштаб проблемы подталкивает правозащитников и регуляторов к принятию новых норм: например, хранению критического ПО или хотя бы сервисных инструментов в открытом доступе, а также запрету на блокировку независимого ремонта. В Орегоне уже заработал закон о праве на ремонт автомобилей ограничивающий зависимость деталей от закрытых сервисных систем. Инцидент с Ocean служит уроком для автопроизводителей: важность защиты покупателей должна учитываться еще до запуска автомобилей, потому что полностью «программно-зависимая» машина не должна умирать вместе с сервером бренда, и историю Fisker стоит воспринимать как серьезное предупреждение новому времени машин.