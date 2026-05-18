BMW показала редкий M3 E30 пикап

На престижном автошоу Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, где главной премьерой BMW стал впечатляющий концепт ALPINA, внимание привлёк и необычный экспонат — уникальный пикап, построенный на базе BMW M3 E30. Эта машина, созданная в 1986 году к 40-летию модели M3, долгие годы оставалась внутренним служебным транспортом компании и была неизвестна широкой публике. Основой для неё послужил кабриолет E30, так как его усиленная структура лучше подходила для переделки в грузовичок.

Из-за более узкого кузова пришлось отказаться от знаменитых расширенных арок M3. Под капотом сначала стоял 2,0-литровый двигатель мощностью 192 лошадиные силы, который позже заменили на полноценный 2,3-литровый S14 от серийной M3. Почти 26 лет этот пикап выполнял заводские перевозки деталей и инструментов, и обычные водители даже не подозревали о его существовании. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Компания официально показала M3 E30 Pickup внешнему миру только в 2016 году, после его выхода на пенсию, и теперь раритет хранится в коллекции BMW Classic. Машина выглядит как капсула времени и не похожа ни на одну обычную спецверсию «заряженного» купе, ведь её создавали без мысли о коллекционерах или рекордах. Она просто честно трудилась на заводе, перевозя всё необходимое, и именно эта искренняя утилитарность делает её сегодня ещё более ценной и необычной, чем многие официальные эксклюзивы.