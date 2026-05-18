Mercedes-AMG S 63 E Performance заметили на Нюрбургринге

На Нюрбургринге заметили прототип нового Mercedes-AMG S 63 E Performance 2027–2028 модельного года, который в данный момент проходит дорожные испытания. Даже несмотря на плотный камуфляж, можно разглядеть серьёзные отличия от стандартного S-Class: спереди установлена агрессивная решётка Panamericana с вертикальными ламелями, изменены воздухозаборники и нижний воздуховод в бампере. Корма выделяется четырьмя квадратными патрубками выхлопной системы, крупным диффузором и аккуратным спойлером на крышке багажника. Тестовые машины также оснащены специальными колёсами, усиленными тормозами и перенастроенной подвеской. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Mercedes

Предполагается, что обновлённый AMG S 63 получит 4,0-литровый битурбо V8 с плоским коленвалом, однако точных характеристик пока нет. Текущая версия S 63 E Performance развивает 802 л.с. и 1430 Нм крутящего момента, разгоняется до 100 км/ч чуть более чем за 3 секунды при максимальной скорости 290 км/ч. Если инженеры сохранят гибридную схему, новый двигатель сделает автомобиль ещё более отзывчивым и впечатляющим по звуку, что важно для флагманской модели AMG. Представительский седан сохраняет элегантность, но с пробуждением V8 превращается в спорткар, уверенно проходящий повороты на Нюрбургринге.