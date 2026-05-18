BMW 328 «Bügelfalte» 1937 года признан лучшим автомобилем

На престижном смотре эксклюзивных автомобилей Villa d'Este, прошедшем с 15 по 17 мая на берегу озера Комо, главный приз завоевал уникальный BMW 328 «Bügelfalte» 1937 года выпуска. Эта модель, прозванная «Bügelfalte» (в переводе «складка от утюга») из-за выразительной хромированной окантовки передних крыльев, одержала победу в номинации «Лучший автомобиль выставки» по решению жюри, состоящего из экспертов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В финале мероприятия, вечером 17 мая, владелец раритета Стефано Мартиноли поднялся на сцену, чтобы получить награду «Trofeo BMW Group — Best of Show». Церемония прошла с участием первых лиц — главы BMW Group Classic Хельмута Кеса, который также является президентом конкурса, гендиректора часового бренда A. Lange & Söhne Вильгельма Шмида и председателя судейской коллегии Лоренцо Рамачотти. Конкурс элегантности Villa d'Este по праву считается одним из самых авторитетных событий в мире автомобильной классики, ежегодно собирая ценителей раритетной техники и роскошных автомобилей.