В Volkswagen опровергли слухи о скорой продаже завода XPeng

Volkswagen находится в глубокой реструктуризации.

Пока китайская XPeng Motors называет конвейеры Volkswagen «устаревшими» и ведёт переговоры о покупке европейских мощностей, сам немецкий концерн не подтверждает готовность расставаться с активами. Глава бренда Volkswagen Томас Шефер на саммите Future of the Car в Лондоне прямо назвал сообщения о скорой продаже завода китайцам «чистой ерундой». По его словам, никто не стучится в дверь с предложением купить немецкие площадки.

При этом управляющий директор XPeng в Северной и Восточной Европе Элвис Чэн подтвердил: компания действительно обсуждает с Volkswagen возможность найти «подходящее место для завода в Европе». Однако Чэн тут же добавил, что не все европейские предприятия соответствуют требованиям по выпуску новейших моделей XPeng, а заводы VW «немного устарели». Это заявление прозвучало на фоне действующего партнёрства — в 2023 году VW инвестировал в китайского производителя $700 млн и получил почти 5% акций.

Политэкономический контекст сделки остаётся взрывоопасным. Volkswagen находится в глубокой реструктуризации: закрыт завод в Дрездене, планируется сократить 50 тысяч рабочих мест в ФРГ к 2030 году, а производственные мощности уменьшить на 750 тысяч машин ежегодно. При этом земля Нижняя Саксония (владеет 20% голосующих акций VW) и профсоюз IG Metall не против китайцев как способа загрузить конвейеры, но предупреждают: Volkswagen не должен превращаться в простого сборщика для чужих брендов.

