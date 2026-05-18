Компания Hyundai представила обновленный флагманский седан Grandeur.

Корейский автопроизводитель Hyundai запустил в продажу свой обновленный седан бизнес-класса Grandeur.

В рамках довольно масштабного обновления «старший брат» Сонаты получил переработанный дизайна экстерьера и полностью новый салон.

Главное – теперь Grandeur располагает мультимедийным комплексом Pleos Connect с искусственным интеллектом и экраном 17". Кроме того, флагманскую модель оснастили более продвинутыми системами комфорта, а топ-версия получила панорамную крышу.

По силовым установкам: выбор из ДВС на 300 л.с. или гибрида на 239 л.с. В Корее цены уже объявлены: они стартуют от 41 850 000 вон, то есть примерно от 2,4 млн рублей. Сколько обновленный Hyundai Grandeur будет стоить в России? По скромным прикидкам, как минимум втрое дороже...