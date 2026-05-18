Американец требует долг с Toyota в 650 млрд рублей

Ценовая политика Toyota оказалась под ударом из-за нового иска: автопроизводителя обвиняют в том, что он переложил на покупателей многомиллиардные таможенные пошлины, которые впоследствии, возможно, придётся вернуть. Об этом сообщает Carscoops.

Житель Калифорнии Ананиас Корнехо подал иск, в котором утверждает, что покупатели переплачивали за автомобили из-за того, что Toyota завышала цены, чтобы покрыть импортные расходы. Как сообщает Car Complaints, по данным иска, компания понесла таможенные издержки на сумму около 9 млрд долларов (примерно 650 млрд рублей) по операциям в Японии, Канаде и Мексике, а затем переложила основную часть этого бремени на потребителей.

Иск касается американских граждан, которые купили или оформили в лизинг автомобили Toyota в период с февраля 2025 года по февраль 2026 года. Подавшие иск юристы утверждают, что компания не разъяснила клиентам, получат ли они компенсацию в случае возврата таможенных пошлин.

Автопроизводители поднимают цены по множеству причин — от удорожания материалов до изменения спроса. Доказать, что повышение цен напрямую связано с пошлинами достаточно сложно. Однако некоторые ценовые скачки Toyota были весьма внушительными.