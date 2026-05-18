Российский Sollers представил особый бизнес-вэн. Отечественная марка «Соллерс» в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» провела презентацию предсерийной версии минивэна SP7 в роскошном четырёхместном исполнении. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru.

Отмечается, что в отделке салона использовались натуральная кожа и замша, также новинку от стандартного исполнения отличают улучшенная вибро- и шумоизоляция, шторки на всех окнах и атмосферная подсветка интерьера.

Особое внимание при создании модели уделялось комфорту пассажиров второго ряда. Сиденья здесь оборудованы электроприводом настроек и выдвижной оттоманкой, а также подогревом, вентиляцией и массажем. В межсалонную перегородку интегрирован 43-дюймовый экран с поддержкой внешних устройств, а поддерживать связь с водителем, управлять дверями и окнами предложено через планшет на центральной консоли.

Водителю доступны 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов и экран медиасистемы того же размера, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, трёхзонный-климат-контроль, передние и задние датчики парковки, подогрев сидений и руля, вентиляция передних кресел.

В движение автомобиль приводит 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 237 л. с., работающий в связке с 8-ступенчатым «автоматом».

Продажи флагманского Sollers SP7 на российском рынке начнутся 1 июня 2026 года. Все подробности о ценах станут известны в ближайшее время.