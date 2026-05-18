BMW X4 станет электромобилем: меньше практичности, больше стиля

BMW пересматривает свою линейку кроссоверов, и модель X4 следующего поколения полностью перейдёт на электротягу. Это решение знаменует отказ от бензиновых и дизельных версий люкс-кроссовера в пользу исключительно электрической силовой установки.

Таким образом, компания делает ставку на стилистические преимущества и снижение практичности в угоду дизайну. Новая версия купе-кроссовера будет базироваться на платформе Neue Klasse, специально разработанной для электромобилей. Сейчас BMW X4 доступен как с традиционными моторами, так и в исполнении M, но в будущем все эти варианты останутся в прошлом.

Внешне модель станет ещё более динамичной, с акцентом на аэродинамику и узкую светодиодную оптику. Интерьер нового кроссовера получит минималистичный дизайн с крупным экраном и цифровыми решениями. Несмотря на отсутствие точных технических характеристик, ожидается заметный прирост запаса хода.