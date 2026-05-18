Почти 800 грузовиков Foton отзывают в России

Foton отзывает в РФ 775 грузовиков Galaxy из-за проблем со светом и тормозами.

Российское подразделение Foton – компания «Стеллар Мотор Рус» – запускает масштабную отзывную кампанию. Под нее попадают 775 тягачей Galaxy, которые еще не успели поставить на учет в ГИБДД.

О решении стало известно из официального сообщения Росстандарта. Там пояснили, что ранее проверки выявили ряд нарушений. Из-за этого действие сертификата соответствия на эти машины даже приостанавливали. Ключевая претензия – несоответствие грузовиков определенным требованиям правил ООН.

Перечень работ для каждого отзываемого автомобиля довольно обширный. Производитель планирует заменить боковые светоотражатели и таблички с данными изготовителя. Также предстоит откалибровать ручной тормоз и проверить герметичность впускного патрубка турбокомпрессора. Отдельно специалисты проконтролируют работу системы вызова экстренных служб и устранят найденные неполадки. Помимо технических моментов, программа включает исправление документарных ошибок.

Как сообщили в компании «Стеллар Мотор Рус», все владельцы машин из отзывного списка получат уведомления. Им предложат приехать в официальные дилерские центры, где проведут весь комплекс ремонтных работ. Важный момент: для клиентов все услуги будут абсолютно бесплатными.