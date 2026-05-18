Mercedes принял многотысячный заказ на тяжелые грузовики для Франции

Mercedes принял многотысячный заказ на тяжёлые грузовики от французских военных. Вооружённые силы Франции заказали компании Daimler Trucks 7 тыс. грузовиков двойного назначения Zetros, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Машины будут оборудованы системами запуска дронов, которые поставит германский производитель беспилотников Quantum Systems.

Mercedes-Benz Zetros представляет собой полноприводный грузовик капотной компоновки. Модель оснащается цельнометаллической двухдверной трёхместной кабиной, для которой также предлагается бронированное исполнение.

Базовым является рядный шестицилиндровый турбодизель объёмом 7,2 л отдачей 326 л.с., но также существует 12-литровое исполнение мощностью 428 л.с., с которым идёт 16-ступенчатая механическая коробка.

Франция и Литва заказали немецкому автопроизводителю сотни грузовых автомобилей Arocs 6×6. В топовой модицификации допустимая масса грузовика составляет 40 тонн, а полная масса автопоезда — 250 тонн.

Отдельно упоминается, что европейские вооружённые силы также заказывают «Мерседесу» вездеходы Unimog, фургоны Sprinter и внедорожники G-Class. Часть техники оборудована баллистической защитой.