Mercedes принял многотысячный заказ на тяжелые грузовики для Франции

Франция заказала «Мерседесу» тысячи оборудованных дронами грузовых внедорожников

Mercedes принял многотысячный заказ на тяжёлые грузовики от французских военных. Вооружённые силы Франции заказали компании Daimler Trucks 7 тыс. грузовиков двойного назначения Zetros, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Машины будут оборудованы системами запуска дронов, которые поставит германский производитель беспилотников Quantum Systems.

Mercedes-Benz Zetros представляет собой полноприводный грузовик капотной компоновки. Модель оснащается цельнометаллической двухдверной трёхместной кабиной, для которой также предлагается бронированное исполнение.

Базовым является рядный шестицилиндровый турбодизель объёмом 7,2 л отдачей 326 л.с., но также существует 12-литровое исполнение мощностью 428 л.с., с которым идёт 16-ступенчатая механическая коробка.

Франция и Литва заказали немецкому автопроизводителю сотни грузовых автомобилей Arocs 6×6. В топовой модицификации допустимая масса грузовика составляет 40 тонн, а полная масса автопоезда — 250 тонн.

Отдельно упоминается, что европейские вооружённые силы также заказывают «Мерседесу» вездеходы Unimog, фургоны Sprinter и внедорожники G-Class. Часть техники оборудована баллистической защитой.