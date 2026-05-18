Škoda прекращает выпуск бюджетной Laura в Индии: что дальше?

Чешский автопроизводитель Škoda принял решение прекратить выпуск бюджетного седана Laura, который пользовался спросом на индийском рынке. Эта модель, по сути являвшаяся лицензионной копией предыдущего поколения Octavia, выпускалась с 2019 года и была ориентирована на местных покупателей, ценящих соотношение цены и качества. Однако завершение её производства знаменует закрытие важной главы для компании в Индии, где автомобиль успел завоевать определённую популярность.

Причины снятия модели с конвейера в официальных заявлениях не раскрываются, но рыночные аналитики связывают это с обновлением стратегии бренда и переходом на более современные платформы. Škoda Laura оснащалась 1,6-литровым атмосферным двигателем и была доступна как с механической, так и с автоматической коробкой передач. За время выпуска было продано более 40 тысяч таких автомобилей, что, впрочем, не спасло модель от ухода.

Завод в Австрии, где производилась Laura, будет переориентирован на выпуск других моделей концерна Volkswagen Group. Ожидается, что освободившиеся мощности займёт сборка более актуальных новинок, включая электрифицированные версии.