Škoda прекращает выпуск бюджетной Laura

Чешский автопроизводитель Škoda принял решение прекратить выпуск бюджетного седана Laura, который пользовался спросом на индийском рынке. Эта модель, по сути являвшаяся лицензионной копией предыдущего поколения Octavia, выпускалась с 2019 года и была ориентирована на местных покупателей, ценящих соотношение цены и качества. Однако завершение её производства знаменует закрытие важной главы для компании в Индии, где автомобиль успел завоевать определённую популярность.

© соцсети

Причины снятия модели с конвейера в официальных заявлениях не раскрываются, но рыночные аналитики связывают это с обновлением стратегии бренда и переходом на более современные платформы. Škoda Laura оснащалась 1,6-литровым атмосферным двигателем и была доступна как с механической, так и с автоматической коробкой передач. За время выпуска было продано более 40 тысяч таких автомобилей, что, впрочем, не спасло модель от ухода.

Завод в Австрии, где производилась Laura, будет переориентирован на выпуск других моделей концерна Volkswagen Group. Ожидается, что освободившиеся мощности займёт сборка более актуальных новинок, включая электрифицированные версии.