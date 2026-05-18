GM открыл прием заявок на новый Chevrolet Sonic

General Motors запускает продажи обновленного кроссовера Chevrolet Sonic 2027 года в Аргентине, открыв прием предварительных заявок на автомобиль. Новинка появится в дилерских центрах страны в июне по цене от 38 390 900 аргентинских песо, что эквивалентно примерно 27 590 долларов США по текущему курсу. Как уточнили представители GM Argentina, кроссовер будет предлагаться в двух топовых комплектациях — Premier и RS. tarantas.news.

Покупатели смогут выбрать один из шести вариантов окраски кузова: Kinda Blue, Summit White, Shark Silver, Black, Jinx Red и новый оттенок Urban Grey. При этом в Аргентине модель будет доступна исключительно в версиях Premier и RS, в отличие от бразильского рынка, где ранее также стартовали продажи.

Стоимость топовой комплектации RS составит 39 690 900 песо (около 28 590 долларов США).

Обе модификации оснащаются современными технологиями и полным набором систем безопасности. Официальная презентация автомобиля в стране запланирована на июнь, после чего он поступит в продажу через официальную дилерскую сеть бренда.