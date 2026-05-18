Kia расширила функционал фургона PV5

Компания Kia расширила функционал электрического фургона PV5, превратив его в универсальное транспортное средство для города. Новинка будет доступна в нескольких модификациях, включая пассажирскую и грузовую версии, а также вариант для кемпинга. Модель построена на платформе e-GMP и получит несколько вариантов кузова, включая высокий и низкий крыши. Ожидается, что PV5 сможет перевозить до шести человек или значительный объем груза благодаря складным сиденьям. При этом главной особенностью станет сменная задняя модульная платформа, позволяющая быстро адаптировать фургон под разные задачи. Например, для доставки можно установить увеличенный грузовой отсек, для такси — пассажирский салон, а для отдыха — жилой модуль. Сообщает издание speedme.ru.

Электромобиль ориентирован на городскую среду и призван стать не просто фургоном, а многофункциональным транспортом. Kia стремится сделать его доступным для бизнеса и частных лиц, предлагая гибкие конфигурации под любые нужды. Серийный выпуск модели запланирован на ближайшие годы, однако точная дата старта продаж пока не объявлена. PV5 может составить конкуренцию популярным городским электрофургонам от других брендов благодаря своей модульности и практичности.