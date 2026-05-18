Ford Everest Tremor выходит на рынок ЮАР

Южноафриканский рынок готовится к выходу новой версии внедорожника Ford Everest под названием Tremor. Модель получит ряд технических и дизайнерских особенностей, уже знакомых по другим регионам. Автомобиль оснастят фирменной решеткой радиатора со встроенными светодиодными фарами, буксировочными крюками и стальной защитой днища. Подробности — в материале tarantas.news.

Внешне Tremor отличают 17-дюймовые легкосплавные колеса, обутые в шины General Grabber AT3 All-Terrain, а также черные накладки на колесные арки. Внутри — кожаные сиденья с тисненым логотипом Tremor и всепогодные коврики. В списке режимов движения появился Rock Crawl, а подвеска была доработана: установлены амортизаторы Bilstein с регулировкой жесткости и комплект для увеличения дорожного просвета.

Под капотом — 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 247 лошадиных сил и крутящим моментом 600 Нм. Трансмиссия — 10-ступенчатый автомат с полным приводом. Максимальная буксировочная способность достигает 3500 кг. Ожидается, что продажи стартуют в конце этого года.