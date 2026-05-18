Продажи новых автомобилей Skoda выросли в три раза

За первые четыре месяца 2026 года на российский учет встало 2677 новых легковых автомобилей Skoda. Это в три раза больше (+196,5%), чем в январе - апреле прошлого года (903 шт.). Об этом сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

© Российская Газета

Наиболее популярная модель Skoda Superb - 1789 штук. На нее пришлось две трети спроса (66,8%). Среди прочих моделей можно выделить Karoq (306 шт.), Kamiq (286 шт.) и Kodiaq (183 шт.).

Отмечу, что более 95% новых автомобилей Skoda поступили к нам из Китая. Но от этого они не перестали быть чешскими "Шкодами".

Россияне начали спокойнее относиться к месту сборки автомобилей. Для них важнее бренд, добавляет эксперт.

Ранее "РГ" сообщала, что спрос на залоговые машины с торгов подскочил на 20% за год.