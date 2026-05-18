В дилерских центрах появились первые экземпляры рестайлингового «Москвич 3»

Отечественный «Москвич» улучшил популярный кроссовер. В дилерских центрах российской марки появились первые экземпляры рестайлингового вседорожника «Москвич 3». Новинка получила ряд улучшений, которые напрямую повышают комфорт водителя.

© Quto.ru

Основные нововведения заключаются в установке на автомобиль другого руля и блока управления климатической установкой. В последнем случае полностью сенсорные клавиши были заменены на традиционные, что позволяет пользоваться ими вслепую на ходу.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором на 136 л. с. и 200 Нм, в связке с которым работает 6-ступенчатая «механика» или вариатор, привод — только передний.

Цены на «Москвич 3» на российском рынке начинаются от 1 952 000 рублей.