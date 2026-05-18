Компания «СТТ» показала мобильный аптечный пункт на базе Газели.

Главный дистрибьютор техники ГАЗ представил мобильную аптеку на базе Газель Бизнес и Next. В компании « СТТ» считают, что такие машины хорошо подойдут под задачи нового федерального закона о мобильных аптечных пунктах, с 1 сентября 2026 года разрешающего торговлю лекарственными препаратами с передвижных пунктов в сельских районах, где нет стационарных аптек.

На стандартную заднеприводную ГАЗель-шасси ставится надстройка, разработанная специальная для фармацевтической торговли. Она сделана из теплоизолированных панелей с армированной облицовкой, что позволяет сохранять необходимый микроклимат.

А полноценную всесезонную работу аптеки обеспечит комлект оборудования. В него входят холодильный шкаф, витринный стеллаж, стол-прилавок, места для хранения товара, автономное водоснабжение, электроснабжение, отопитель, кондиционер, вентиляция и санузел.

Заинтересованным компаниям рекомендуют обращаться на сайт компании – машины уже доступны к заказу как онлайн, так и официальную через дилерскую сеть. Напомним, по новому закону, продавать лекарства с таких пунктов смогут только аптечные организации с действующей не менее трех лет лицензией и специальным разрешением на торговлю.