Nissan Elgrand станет премиальным такси Uber в Японии

Японская Uber и Nissan заключили соглашение, по которому новый минивэн Nissan Elgrand будет рекомендоваться таксопаркам для использования в сервисе Uber Premium. Выход модели на японский рынок запланирован на текущее лето, и она нацелена на удовлетворение растущего спроса на дорогие поездки, подогреваемого увеличением турпотока. При этом у операторов такси возникли сложности с оперативным приобретением подходящих машин премиум-класса, и Elgrand призван стать одним из вариантов решения этой задачи. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Стороны разработали механизм, упрощающий таксомоторным компаниям закупку и внедрение модели. Помимо Elgrand, они также прорабатывают возможность продвигать Nissan Serena для аналогичных целей. Новый Elgrand позиционируется как премиальный автомобиль, вдохновленный концепцией The private MAGLEV — отсылкой к поезду на магнитной подушке, предлагающий тихое и плавное пространство, напоминающее частный лаунж на колесах.

Глава Uber Japan Сиро Яманака отметил, что этот минивэн обеспечит клиентов более изысканным опытом, а партнерство с Nissan — важный шаг к будущим сервисам мобильности. При этом подчеркивается, что данное сотрудничество не относится к мартовскому проекту Uber, Nissan и Wayve в сфере роботакси — здесь акцент сделан именно на премиальное такси с водителем.

В настоящее время Uber Japan взаимодействует примерно с 1000 таксопарков, предоставляя Uber Taxi во всех 47 префектурах Японии, а Uber Premium доступен в девяти из них, включая Токио, Осаку и Саппоро. Таким образом, для нового Elgrand открывается ниша не просто семейного автомобиля, а полноценного инструмента для VIP-перевозок и туристического сервиса.