Владение авто в США становится неподъемным

Владение личным автомобилем в Соединённых Штатах стремительно теряет статус привычного атрибута жизни и превращается в непозволительную трату для значительной части населения. Как показал опрос аналитического центра LendingTrust, результаты которого приводит портал 32cars.ru, 39% респондентов уже считают покупку машины финансово непосильной.

© jeep

Финансовое бремя складывается не только из цены самого автомобиля, но и из сопутствующих затрат. Среднегодовой платеж по автокредиту составляет порядка 7275 долларов (около 6700 евро). Расходы на страховку за тот же период достигают 2277 долларов (примерно 2100 евро), на топливо — 2105 долларов (почти 1940 евро), а на техническое обслуживание — 1184 доллара (около 1090 евро). Особенно заметен рост стоимости страховки: с 2021 года она подскочила на 37,5%, тогда как доходы граждан за это время выросли лишь на 23,9%. В итоге даже те, кто уже приобрёл автомобиль, всё чаще оказываются в затруднительном финансовом положении.

Эксперты рекомендуют, чтобы кредитный платёж на машину не превышал 10% ежемесячного заработка, а все совокупные расходы на авто — 20%. Однако сегодня многие американцы по одному лишь кредиту уже вплотную приближаются к этой границе. В среднем владельцы действующих автозаймов отдают на машину 15% дохода, что в денежном выражении эквивалентно 12 841 доллару в год (почти 11 800 евро).

В ответ на сложившуюся ситуацию потребители корректируют своё поведение. Так, 21% опрошенных отложили покупку автомобиля, среди представителей поколения Z эта доля достигает 27%. Ещё 16% респондентов приобрели модель дешевле запланированной, 13% решили эксплуатировать старую машину дольше, а 12% и вовсе отказались от приобретения. Сроки кредитования при этом удлиняются: чтобы снизить ежемесячную нагрузку, многие выбирают займы на семь лет. Но такая стратегия несёт в себе риски: возрастают итоговые проценты, а сам автомобиль может обесцениться быстрее, чем будет выплачен долг. Таким образом, машина в США всё чаще воспринимается не как символ свободы, а как обременительная статья расходов.