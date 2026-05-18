Xpeng взял под контроль индонезийский завод, ускорив локализацию

Китайский производитель электромобилей Xpeng укрепил свои позиции в Юго-Восточной Азии, получив контроль над индонезийским сборочным предприятием PT Era Industri Otomotif (EIDO). 13 мая вступила в силу сделка, по которой Xpeng International Holding из Гонконга приобрел 90,1% акций EIDO, а прежний владелец — Erajaya Group — сохранил 9,9%. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Сделка затронула 154 072 акции. В Erajaya отметили, что смена владельца не повлияет существенно на финансовые показатели или операционную деятельность группы. Для Xpeng это в первую очередь производственный шаг: EIDO станет отдельной площадкой для выпуска и сборки машин, тогда как продажи, дистрибуция и послепродажное обслуживание в Индонезии останутся за структурами PT Era Inovasi Otomotif и PT Era Dealer Otomotif, которые входят в портфель Erajaya.

Индонезия представляет для бренда особый интерес как крупнейший автомобильный рынок региона. Официальный выход Xpeng на этот рынок состоялся в марте 2025 года, когда Erajaya стала местным дилером. Уже в июле 2025-го компания поставила первый локально собранный минивэн X9 с индонезийского завода.

Сборка, по-видимому, организована по схеме CKD: компоненты доставляются комплектами, а конечная сборка происходит на месте. Такой подход ускоряет локализацию, снижает зависимость от импорта готовых авто и облегчает соответствие местным требованиям. Индонезия — не единственное направление: Xpeng также сотрудничает с Magna Steyr в Австрии и ведет переговоры с Volkswagen и другими компаниями о покупке завода в Европе, формируя глобальную производственную модель с упором на сборку вблизи рынков сбыта.