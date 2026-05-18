Mercedes-Benz готовит электрический GLC для Китая

Mercedes-Benz представит на китайском рынке электрическую версию GLC с удлинённой колёсной базой. Открытие предварительных заказов запланировано на начало июня, а первые живые экземпляры поступят к покупателям в июле. Габариты новинки внушительны: длина кузова достигла 4933 мм, а расстояние между осями — 3027 мм, что превышает показатели бензинового GLC L, обещая больше свободного пространства для задних пассажиров.

© Mercedes-Benz

Спереди установлена светящаяся решётка с почти тысячей поликарбонатных элементов, которые загораются по мере приближения владельца. Фары и фонари получили рисунок в виде трёхлучевой звезды, а сзади проходит сплошная светодиодная полоса. На борт также доступен передний багажник объёмом 128 литров, что добавляет практичности.

Интерьер выполнен в минималистичном цифровом ключе. Передняя панель целиком отдана под гигантский экран, а подсветка из тысячи отдельных LED-элементов настраивается независимо по зонам. Голосовой ассистент «Xiao Ben» построен на большой языковой модели Doubao и распознаёт диалекты, включая кантонский.

В список стандартного оснащения вошли беспроводная зарядка, два подстаканника, аудиосистема Burmester c 19 динамиками и панорамная крыша со звёздным узором. Впервые в GLC предлагают шестиместную компоновку: на втором ряду устанавливают отдельные кресла с обогревом и вентиляцией. Техника основана на 800-вольтовой платформе: тройная литий-ионная батарея полезной ёмкостью 85,5 кВт·ч обеспечивает запас хода более 700 км по циклу CLTC и допускает зарядку мощностью до 320 кВт, позволяя восполнить запас с 10 до 80% за 22 минуты.