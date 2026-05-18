Назван самый популярный автомобиль у россиян

Changan стал самой популярной маркой на рынке РФ. За 20-ю неделю 2026 года (с 11 по 17 мая) в России продали 1 223 новых автомобиля Changan. Этот результат позволил китайскому бренду впервые в текущем году войти в пятёрку самых популярных марок на российском рынке. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Как отметил заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин, на прошлой неделе Changan обошёл по продажам белорусскую марку Belgee, у которой результат составил 1 150 автомобилей. Выше в рейтинге расположилась уже привычная четвёрка брендов: Lada (6 749 шт.), Tenet (3 526 шт.), Haval (2 847 шт.) и Geely (1 488 шт.).

Продажи остальных брендов не превысили тысячи автомобилей. В десятку также попали Toyota, Jetour, Jaecoo и Solaris. Всего за 20-ю неделю 2026 года в России реализовали 25 046 новых легковых автомобилей. Это на 3% меньше, чем неделей ранее, но на 12,4% больше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года.