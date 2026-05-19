Leapmotor D99: опубликованы фото и характеристики нового минивэна

Leapmotor D99 2026: опубликованы фото и характеристики нового минивэна.

Ситуация на китайском рынке минивэнов может измениться с появлением нового Leapmotor D99. Компания традиционно предлагает машины, которые по технологиям как минимум не отстают от соперников, но при этом заметно дешевле. Девяносто девятая модель, скорее всего, продолжит эту же линию, хотя ценники на неё пока держатся в секрете.

В Leapmotor обнародовали снимки новинки и заодно раскрыли, чем её напичкали. В списке значатся полностью цифровая «приборка», проекционный дисплей, здоровенный сенсорный экран на центральной консоли и ещё один монитор – он встроен прямо в потолок.

Семь посадочных мест обиты кожей, но главная фишка – кресла второго ряда. Они могут разворачиваться на целых 180 градусов или на 90 – прямо к сдвижным дверям. Представители бренда говорят, что последний вариант понравится тем, кто любит посидеть с удочкой. Между прочим, похожую опцию предлагает и Lynk&Co 900.

Внутри также есть раскладной столик. Кроме того, второй и третий ряды можно трансформировать так, что получится что-то вроде спального места. Габариты D99 внушительные: 5280 мм в длину, колёсная база 3110 мм, ширина 1995 мм, высота 1900 мм. В реальности салон обещает быть очень просторным.

Базово машина идёт с гибридной установкой, где 1,5-литровый турбомотор служит лишь генератором для батареи на 80,3 кВт·ч. На чистом электрике такой вариант проезжает 352 км. В движение гибрид приводит пара электродвигателей – на 136 и 272 л.с. Чисто электрическая модификация тоже имеет два мотора (245 и 313 л.с.) и аккумулятор на 115 кВт·ч. Без остановок для подзарядки она способна преодолеть около 700 км.