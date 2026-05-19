В РФ продают Skoda Octavia Pro: турбина и DSG по цене Vesta Sport

Благодаря частным фирмам и дилерам на российский рынок через параллельный импорт поступает множество новых, а также проверенных временем моделей. По этой самой причине россиянам снова стала доступна полюбившаяся модель чешского бренда Skoda Octavia в кузове A8, но с приставкой Pro, что обозначает ее происхождение на совместном заводе Skoda-SAIC в КНР.

У нас эти машины чтят и любят не только преданные фанаты бренда, но работники такси, персональные водители и многие другие. Стоимость лифтбеков начинается с отметки в 2,7 млн рублей, что на 300 тысяч дешевле нового Geely Preface. Однако важно уточнить, что в отличие от гарантийного Geely, ремонт чешской иномарки ляжет на плечи владельца. Кроме того, все предложенные варианты доступны исключительно под заказ.

Под капотом всех 3 машин предложен безальтернативный силовой агрегат объемом 1,4 литра мощностью 150 лошадей. Во-первых, это позволяет сэкономить на коммерческом утильсборе, во-вторых, эти моторы имеют уже ременной ГРМ и практически лишены детских болезней ранних малообъемных моторов VAG-группы.

Дешевле всего машину предлагает привезти фирма из Красноярска. Дороже на 4 тысячи лифтбек готов доставить дилер из Ростова-на-Дону. А самый дорогой экземпляр к поставке из Киргизии рекламирует частный продавец из Омска.

