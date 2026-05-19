Премиальный Maextro S800 обошел по популярности Mercedes-Benz и BMW

В последние годы Китай укрепил свои позиции на рынке автомобилей премиум-класса, что подтверждается популярностью модели Maextro S800, представленной на Шанхайском автосалоне в 2025 году. Согласно данным CarNewsChina, S800 демонстрирует значительное превосходство над европейскими конкурентами на местном рынке.

Только в апреле 2026 года было реализовано 1142 автомобиля Maextro S800 в Китае. Модель заняла первое место среди всех автомобилей стоимостью свыше 700 тысяч юаней (около 7,5 миллиона рублей). Ближайший конкурент - Mercedes-Maybach S-Class - разошелся тиражом в 736 единиц, заняв второе место. Porsche Panamera выбрали 616 человек, а стандартный Mercedes-Benz S-Class - 521. Замыкает пятерку лидеров BMW 7-й серии (включая электрическую модификацию i7) с 436 проданными седанами.

По итогам первых четырех месяцев 2026 года Maextro S800 удерживает лидирующие позиции на китайском рынке. С января по апрель было реализовано 5465 автомобилей этой модели. Mercedes-Maybach S-Class (3012 единиц), BMW 7-й серии (2976 авто) и Mercedes S-Class (2596 авто) остаются позади.

Высокие продажи Maextro S800 начались с момента его дебюта в 2025 году. Премиальный седан был разработан совместным предприятием Huawei и JAC в рамках технологического альянса Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA).

Цена на машину варьируется от 708 тысяч юаней (около 7,6 миллиона рублей) до 1 018 000 юаней (около 11 миллионов рублей). Для покупателей доступны полностью электрическая версия S800 и модификация с увеличенным запасом хода.

