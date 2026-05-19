В Новосибирске бороться с автохамами помогает ИИ

Новосибирские власти объявили борьбу с автомобилистами, которые оставляют свои машины в неположенных местах, в том числе на газонах. Безответственные водители, как не раз подчеркивал мэр Максим Кудрявцев, выезжая с клумб, разносят землю по дорогам, загрязняя как проезжую часть, так и воздух.

Автохамов выявляют и штрафуют при помощи программно-аппаратного комплекса "ПаркНет" - в каждом районе ежедневно в объектив попадают от 10 до 50 машин. Система в автоматическом режиме фиксирует государственный регистрационный знак транспортного средства, определяет координаты местоположения и передает данные на сервер, где производится распознавание госномера. Ну а дальше - административная комиссия, штрафы.

Комплекс отработал в пилотном режиме и сейчас внедрен во всех районах города. В Дзержинском районе, кроме того, начали тестировать нового "инспектора" - на основе искусственного интеллекта.

"Эта работа особо активизируется в весенне-летний период. За прошедшую неделю патрулирования наших улиц с помощью "умной" системы выявлено 77 нарушений, материалы переданы в административную комиссию. По итогам прошлого года мы собрали около 1,4 миллиона штрафных рублей без взаимодействия с нарушителями", - рассказал глава администрации Кировского района Андрей Выходцев.

В Ленинском районе с начала весны выявили более 200 нарушителей, 20 материалов переданы в административную комиссию. Только за прошедшую неделю там обнаружили 48 авто, припаркованных не по правилам. В Калининском районе в марте и апреле зафиксировано более 150 транспортных нарушителей. В районной администрации сообщили, что в 2025 году вынесено 1132 постановления за нарушение правил парковки, сумма штрафов составила более двух миллионов рублей. Размер штрафа для физических лиц составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных - от 5 до 10 тысяч, для юрлиц - от 10 до 20 тысяч рублей.