Ввоз мощных машин с пробегом сократился в восемь раз

За первые четыре месяца этого года в Россию ввезли чуть более 5,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом мощностью выше 160 л. с. Это в восемь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда импорт составил 44,1 тысячи машин, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Как уточняет аналитик, общий объем импорта легковых автомобилей с пробегом вырос за указанный период почти на 18%: с 105 до 123,7 тыс. единиц. После существенного повышения утилизационного сбора структура ввоза кардинально изменилась, отметил Целиков. Если в прошлом году на долю авто с пробегом мощностью свыше 160 л.с. приходилось почти 42% импорта, то сейчас лишь 4,5%.

Лидером вторичного рынка остается Lada с долей 15% от общего объема продаж, сообщили в Pango Cars. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai, на которые пришлось 11% и 9% сделок соответственно. В числе наиболее востребованных моделей по итогам апреля также оказались Kia Rio и Hyundai Solaris.

Наиболее востребованными на рынке автомобилей с пробегом остаются машины возрастом от 5 до 10 лет - на них пришлось 29% сделок. С минимальным отрывом следом идут автомобили в возрасте от 10 до 15 лет, доля которых составила 28%. Почти пятая часть продаж пришлась на относительно "молодые" автомобили младше 5 лет (19%), тогда как на машины возрастом от 15 до 20 лет - 18%. Наименее востребованными традиционно остаются автомобили старше 20 лет - их доля составила 6%.