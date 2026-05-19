Volvo EX60 дебютировал в Северной Америке

Компания Volvo представила электрический кроссовер EX60, который появится в продаже в Соединенных Штатах. Новинка отличается впечатляющим запасом хода до 644 км на одной зарядке и поддержкой фирменных зарядных станций Supercharger без использования дополнительного адаптера. Электромобиль получил новейшую мультимедийную систему на базе Google Gemini, что позволяет управлять голосовыми командами и некоторыми функциями автомобиля. Серийное производство EX60 начнется в конце 2027 года, а официальный старт продаж намечен на 2028 модельный год. Помимо базового набора систем активной безопасности, машина будет оснащена улучшенным лидаром и набором камер. Эта модель станет первой на новой гибкой платформе SPA3, которая, как ожидается, существенно снизит затраты на производство и позволит быстрее адаптировать электрические силовые агрегаты для разных типов кузовов.

Эксперты отмечают, что прямое использование сети Supercharger без переходников — это важное конкурентное преимущество для американского рынка. Интеграция Google Gemini в бортовой компьютер Volvo, вероятно, станет новым словом в области пользовательских интерфейсов, предложив возможности, близкие к полноценному голосовому помощнику. Сроки начала поставок и объёмы производства пока не раскрываются.