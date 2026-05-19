Chevrolet Spark EUV признан электромобилем года

Компактный электромобиль Chevrolet Spark EUV завоевал титул «Электромобиль года» в Южной Америке по версии Межамериканской федерации автомобильных журналистов (FIPA). Эта награда была присуждена по итогам прямого голосования представителей более 20 стран. FIPA оценивает автомобили в нескольких номинациях, включая легковые модели, SUV, пикапы, гибриды и электромобили, подчеркивая независимость своего выбора от коммерческих интересов.

Для General Motors это признание особенно ценно, так как Spark EUV позиционируется как доступный городской электромобиль для повседневного использования, а не премиальный имиджевый продукт. Представители GM Colombia отметили, что награда подтверждает привлекательность модели, объединяющей ценовую доступность, современные технологии и соответствие новым привычкам потребителей.

Spark EUV уже доступен на восьми рынках Южной Америки, причем особенно успешно модель продается в Бразилии. Там она недавно продемонстрировала рекордные продажи и два месяца подряд становилась самым популярным полностью электрическим утилитарным автомобилем.

Примечательно, что автомобиль разработан в Китае совместным предприятием SAIC-GM-Wuling. SGMW поставляет готовые машины и машинокомплекты для рынков сбыта, в том числе для сборки в Бразилии. Этот случай отражает тенденцию: доступные электромобили для развивающихся стран все чаще разрабатываются на китайской технической базе, но продаются под известными глобальными брендами.