Nissan Murano может получить гибридную систему e-Power
Компания Nissan рассматривает возможность оснастить кроссовер Murano гибридной силовой установкой e-Power, которая уже применяется на некоторых моделях бренда. Такое решение может дать модели второе дыхание на рынке, где гибриды становятся всё более востребованными. Об этом сообщает портал speedme.ru.
Ранее Murano уже получал гибридные версии, однако они были доступны не на всех рынках и не принесли ожидаемого успеха. Теперь Nissan намерен применить более современную технологию e-Power, которая по сути является последовательным гибридом: двигатель внутреннего сгорания работает только как генератор для зарядки аккумулятора, а колёса крутит электромотор. Такая схема позволяет снизить расход топлива по сравнению с традиционным бензиновым двигателем.
Пока неизвестно, когда именно новый Murano с e-Power может появиться у дилеров и какие рынки – в том числе Россию – он затронет. Если планы реализуются, гибридный Murano может составить конкуренцию моделям вроде Toyota Highlander Hybrid или Ford Explorer PHEV. Эксперты отмечают, что решение использовать e-Power на таком крупном кроссовере логично: система уже показала свою эффективность на меньших автомобилях, например, на Nissan Qashqai.