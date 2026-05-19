Lexus готовит еще один гибрид для люксового минивэна LM

Линейка премиального минивэна Lexus LM может пополниться ещё одной гибридной модификацией. Это подтверждает поданная компанией заявка на регистрацию товарного знака LM 400h. Если новая версия появится в серии, она займёт место между существующими LM 350h и LM 500h. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Напомним, что второе поколение Lexus LM было представлено полностью гибридным, базовая версия оснащается 2,5-литровой установкой, а старшая — 2,4-литровым турбогибридом. Учитывая, что Lexus обычно использует суффикс «+» для подключаемых гибридов, логично предположить, что LM 400h окажется обычным HEV, а не plug-in. Новая версия могла бы предложить покупателям нечто среднее по цене и мощности между начальной и топовой комплектациями.

Однако регистрация названия вовсе не означает скорого появления автомобиля в реальной линейке. Lexus и Toyota нередко патентуют имена, чтобы защитить их от использования конкурентами. Тем не менее идея промежуточной версии отвечает интересам растущего сегмента люксовых минивэнов, где покупатели хотят варьировать не только отделку салона, но и характеристики силовой установки.

Будет ли LM 400h с новым гибридом предлагаться на американском рынке, пока не ясно. Ведь в странах Азии VIP-минивэны давно нашли свою аудиторию благодаря простору и комфорту. В США подобный кузов по-прежнему воспринимается скорее как семейный. Если же Lexus продолжит продвигать LM в качестве мобильного бизнес-пространства, появление дополнительной версии с гибридом 400h способно сделать предложение более гибким и привлекательным для разных регионов.