Почему эксперты назвали Kia Telluride X-Pro лучшим семейным внедорожником

Обновлённый Kia Telluride X-Pro 2027 года признан экспертами одним из лучших семейных внедорожников благодаря сочетанию вместительности, комфорта и off-road возможностей. Модель получила усиленную подвеску, защиту днища и внедорожные шины, что позволяет уверенно чувствовать себя на бездорожье. Салон рассчитан на семь пассажиров с просторным третьим рядом сидений, а мультимедийная система с большим дисплеем и набором ассистентов водителя повышает удобство в дальних поездках. Под капотом установлен 3,8-литровый V6 мощностью 291 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Полный привод и система выбора режимов движения адаптируются к различным дорожным условиям.

Особое внимание инженеры уделили безопасности: автомобиль получил передовые системы предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора. Экстерьер отличается матовым оттенком кузова и чёрными акцентами, подчёркивающими внедорожный характер. При этом автомобиль остаётся удобным для повседневных поездок по городу благодаря хорошей обзорности и мягкой езде. Цена новинки пока не объявлена, но ожидается, что она будет конкурентоспособной в своём сегменте.