Почти 14 тыс. премиум-автомобилей эвакуировали в Москве с начала года

С начала 2026 года в Москве эвакуировали почти 14 тыс. неправильно припаркованных автомобилей премиальных брендов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Дорогой бренд машины не отменяет наказания за нарушение ПДД: почти 14 тыс. премиум-автомобилей переместили на спецстоянки с начала года. По решению инспекторов МАДИ или ГИБДД служба эвакуации «Московского паркинга» отправляет на спецстоянки любой транспорт, который припаркован под запрещающими знаками, на тротуарах или местах для инвалидов», – говорится в материале.

С начала 2026 года чаще всего на стоянки забирали машины премиум-класса: BMW – 4 тыс. 710 раз, Mercedes – 4 тыс. 245 раз, Audi – 2 тыс. 299 раз, Lexus – 966 раз, Land Rover – 803 раза. Среди нарушителей есть и машины класса люкс: 20 Bentley, 14 Maserati, 10 Lamborghini, восемь Rolls-Royce и три Maybach.

«Мы перемещаем на спецстоянки все автомобили, владельцы которых нарушили правила парковки. Эта важная работа помогает обеспечивать порядок на дорогах и сокращать аварийность в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. Неправильная парковка может привести к перекрытию обзора пешеходам, городскому транспорту и другим автомобилистам и стать причиной ДТП. Просим водителей всегда оставлять машины только в разрешенных местах», – приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

