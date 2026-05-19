Эксперты назвали самую сбалансированную версию Chevrolet Trax

Эксперты выделили наиболее сбалансированную версию компактного кроссовера Chevrolet Trax, представленную в США. По их мнению, оптимальным выбором является модификация LT, которая занимает среднюю позицию в ряду заводских комплектаций — она удачно объединяет функциональность и адекватную стоимость.

Цена Chevrolet Trax LT стартует с отметки $24 995. В стандартное оснащение входят 11-дюймовый сенсорный дисплей, интеграция с Apple CarPlay и Android Auto, а также улучшенная аудиосистема. Комфорт обеспечивают климат-контроль, возможность удалённого запуска мотора и литые колёса R17. Для повышения удобства и безопасности рекомендуются дополнительные пакеты. Пакет LT Convenience за $595 включает подогрев передних кресел, руля и боковых зеркал, а также бесключевой доступ. Пакет Driver Confidence за $795 добавляет адаптивный круиз-контроль, помощь при парковке и другие электронные ассистенты.

Таким образом, наиболее разумной стратегией считается покупка Trax в версии LT с включением рекомендованных опциональных пакетов. Это позволяет получить максимум преимуществ по безопасности и комфорту при сохранении выгодного соотношения цена-качество.